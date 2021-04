“Erdogan dittatore”: che la presa di posizione di Draghi stimoli l’Ue a rialzare la testa (nascosta sotto la sabbia) (Di giovedì 8 aprile 2021) Erdogan dittatore. In una conferenza stampa spesso gonfia di buone intenzioni, di tanti auspici ma di poche decisioni, una parola chiara e definitiva il presidente del Consiglio l’ha detta. Il capo dello Stato turco è un dittatore anche se si traveste da presidente eletto. E le democrazie devono certo cooperare per tutelare i propri interessi ma non collaborare con chi viola i principi di libertà su cui si fonda la vita dell’Occidente. L’Europa che spesso copre le sue vergogne con fiumi di ipocrite prese di posizione è stata appena umiliata da Erdogan con l’episodio, di rara scortesia e protervia, della poltrona fatta mancare alla presidente della Commissione von der Leyen durante il recente vertice ad Ankara. Ci auguriamo che le parole di Draghi la sollecitino a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021). In una conferenza stampa spesso gonfia di buone intenzioni, di tanti auspici ma di poche decisioni, una parola chiara e definitiva il presidente del Consiglio l’ha detta. Il capo dello Stato turco è unanche se si traveste da presidente eletto. E le democrazie devono certo cooperare per tutelare i propri interessi ma non collaborare con chi viola i principi di libertà su cui si fonda la vita dell’Occidente. L’Europa che spesso copre le sue vergogne con fiumi di ipocrite prese diè stata appena umiliata dacon l’episodio, di rara scortesia e protervia, della poltrona fatta mancare alla presidente della Commissione von der Leyen durante il recente vertice ad Ankara. Ci auguriamo che le parole dila sollecitino a ...

