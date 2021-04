Cilento, il presidente del Parco: Siamo zona turistica, dobbiamo essere vaccinati prima (Di giovedì 8 aprile 2021) “Il Cilento può rientrare a pieno titolo nelle strategie per la ripartenza del turismo della regione Campania anche inserendolo tra le priorità del progetto di immunizzazione dei luoghi turistici”. Lo dichiara Tommaso Pellegrino, presidente del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, che oggi ha preso parte all’incontro con i sindaci del Cilento svolto a Camerota alla presenza dell’assessore al Turismo della Regione Campania Felice Casucci. Pellegrino, che è anche consigliere regionale e capogruppo di Italia Viva, spiega di aver “molto apprezzato la volontà espressa dalla Regione Campania e dal presidente Vincenzo de Luca di procedere alla campagna vaccinale nelle isole del golfo di Napoli, con l’intento, ovviamente condivisibile, di rilanciare il settore turistico e ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 8 aprile 2021) “Ilpuò rientrare a pieno titolo nelle strategie per la ripartenza del turismo della regione Campania anche inserendolo tra le priorità del progetto di immunizzazione dei luoghi turistici”. Lo dichiara Tommaso Pellegrino,delnazionale del, Vallo di Diano e Alburni, che oggi ha preso parte all’incontro con i sindaci delsvolto a Camerota alla presenza dell’assessore al Turismo della Regione Campania Felice Casucci. Pellegrino, che è anche consigliere regionale e capogruppo di Italia Viva, spiega di aver “molto apprezzato la volontà espressa dalla Regione Campania e dalVincenzo de Luca di procedere alla campagna vaccinale nelle isole del golfo di Napoli, con l’intento, ovviamente condivisibile, di rilanciare il settore turistico e ...

info_cilento : RT @mgabrielladavid: Quanta violenza in questa foto. La Presidente della Commissione Europea relegata su un divano. Al centro, sulle po… - info_cilento : RT @faccanierio1: @eucopresident @RTErdogan Presidente, comportamento vergognoso . Come ha potuto non prendere ed andare via ... ma sopratt… - info_cilento : @AlbertoLetizia2 @pacaflower Cit: HUFFPOST - 'Ma anche #CharlesMichel non si è alzato per far sedere von der Leyen… - info_cilento : Ma anche #CharlesMichel non si è alzato per far sedere von der Leyen e, al suo rientro a #Bruxelles, il presidente… - cilentonotizie : RT @buccinocomunici: Addio a Tonino Alfieri, un pezzo di storia e tra i fondatori della Cassa Rurale ed Artigiana di Copersito Cilento ogg… -