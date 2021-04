Inter | Marotta ritorna allo stadio | “Il Covid mi ha segnato Conte leader straordinario”

(Di mercoledì 7 aprile 2021) “Sono in ripresa, dopo esser uscito da una esperienza pesante però ho potuto constatare un grande senso di competenza della sanità lombarda. Una esperienza che ti segna ma che ti insegna tanto”. A dirlo è l’amministratore delegato dell’, Giuseppe, che tornadopo quasi due mesi dalla positività al-19 riscontrata dopo il derby contro il Milan e il ricovero in ospedale. “I contatti con tutta la società erano continui, ho avuto modo di seguire tutto e non posso che essere lusingato da quello che è successo – ha proseguito il dirigente nerazzurro ai microfoni di Dazn – Cosa ho detto appena ho rivisto? Ho fatto i complimenti massimi all’allenatore, si è dimostrato ancora una voltadi questo gruppo e di questa area, è un allenatore ...

Advertising

GoalItalia : L'Inter? Una lepre ?? Le avversarie? I cacciatori ?? Il pensiero è di Beppe #Marotta ??? - TuttoMercatoWeb : Inter, Marotta: 'Noi siamo la lepre, dietro i cacciatori sparano. Conte tecnico vincente' - it_inter : #Marotta: 'Ho fatto i complimenti massimi a #Conte, si è dimostrato leader del gruppo e un grande allenatore. Siamo… - sportface2016 : #Inter, #Marotta torna allo stadio: 'Il #Covid mi ha segnato. #Conte leader straordinario, siamo la lepre ma ci son… - VivInterNews : RT @internewsit: Marotta: «Sono in ripresa! Complimenti a Conte. Ho visto determinazione» - -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Marotta

Le alternative die Ausilio trovano vitto e alloggio in quel di Londra, dove al Chelsea ... il secondo, in uscita dal Napoli a costo zero , è stato offerto all'nei giorni scorsi: profilo ...Spread the love Icardi potrebbe tornare a giocare nel campionato italiano e a beneficiarne...Una esperienza che ti segna ma che ti insegna tanto”. A dirlo è l’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, che torna allo stadio dopo quasi due mesi dalla positività al Covid-19 ...Le dichiarazioni dell'Ad nerazzurro Beppe Marotta prima di Inter-Sassuolo, recupero della 28esima giornata del campionato di Serie A ...