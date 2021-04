Arriva in Italia lo scooter elettrico Horwing EK3, ideale per ogni tipo di mobilità (Di mercoledì 7 aprile 2021) Si tratta di una perfetta combinazione tra moda e lusso che piace a tutti, giovani e adulti, uomini e donne. Il nuovo scooter elettrico Horwin EK3 è progettato per un utilizzo quotidiano, agile e scattante nel traffico cittadino ed estremamente confortevole anche negli spostamenti su percorsi più lunghi con una posizione di guida molto comoda e con delle dimensioni che sono pensate appositamente per il mercato europeo. EK3 è mosso da un propulsore elettrico con una potenza massima potenza di 6,2 Kw che lo porta a raggiungere una velocità massima di 95 km/h. Nessun problema per la carica elettrica, EK3 è dotato di due batterie ricaricabili, che sono anche facilmente rimovibili e possono essere caricate ovunque, casa e ufficio. Lo scooter viene fornito con le efficienti celle agli ioni di litio 18650 firmate Samsung ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 7 aprile 2021) Si tratta di una perfetta combinazione tra moda e lusso che piace a tutti, giovani e adulti, uomini e donne. Il nuovoHorwin EK3 è progettato per un utilizzo quotidiano, agile e scattante nel traffico cittadino ed estremamente confortevole anche negli spostamenti su percorsi più lunghi con una posizione di guida molto comoda e con delle dimensioni che sono pensate appositamente per il mercato europeo. EK3 è mosso da un propulsorecon una potenza massima potenza di 6,2 Kw che lo porta a raggiungere una velocità massima di 95 km/h. Nessun problema per la carica elettrica, EK3 è dotato di due batterie ricaricabili, che sono anche facilmente rimovibili e possono essere caricate ovunque, casa e ufficio. Loviene fornito con le efficienti celle agli ioni di litio 18650 firmate Samsung ...

