Vaccini, a Pasquetta quasi 148 mila vaccinazioni. Il 20% delle dosi ancora nei frigoriferi delle Regioni (Di lunedì 5 aprile 2021) Sono 11.215.062 le somministrazioni di vaccino anti Covid in Italia: ovvero +147.846 rispetto a ieri, stando ai dati diffusi dal governo il 5 aprile ore 19.31. Sono 3.475.919 (+34.532 rispetto a ieri) le persone a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino. Insomma la "macchina" non si è fermata nemmeno durante le festività di Pasqua. La distribuzione delle vaccinazioni per fasce d'età Se si guarda alla ripartizione dei Vaccini per fasce d'età, si nota come la popolazione tra gli 80 e 89 anni sia stata quella che ha ricevuto inevitabilmente più somministrazioni. Si parla di 3.493.231 anziani, seguiti dai 50-59enni con 1.722.323 e dai 40-49enni con 1.323.495. Gli ultimi sono i 16-19enni con solo 13.947 somministrazioni e i 20-29enni con 679.900. GOVERNO.IT Somministrazioni per fasce ...

