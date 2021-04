I dati sul coronavirus in Italia di oggi, domenica 4 aprile (Di domenica 4 aprile 2021) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 18.025 casi positivi da coronavirus e 326 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 32.135 (68 in meno di ieri), di cui 3.703 nei reparti di terapia intensiva (11 Leggi su ilpost (Di domenica 4 aprile 2021) Nelle ultime 24 ore insono stati rilevati 18.025 casi positivi dae 326 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 32.135 (68 in meno di ieri), di cui 3.703 nei reparti di terapia intensiva (11

