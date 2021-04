Madalina Ghenea: “Da sette anni sono perseguitata da uno stalker, mi ha minacciato... (Di giovedì 1 aprile 2021) Non è l'unica a chiedere una legge che regolamenti in maniera severissima chi utilizza i social per minacciare e stalkerare altre persone: Madalina Ghenea ne ha parlato a Grazia. Leggi su golssip (Di giovedì 1 aprile 2021) Non è l'unica a chiedere una legge che regolamenti in maniera severissima chi utilizza i social per minacciare eare altre persone:ne ha parlato a Grazia.

Advertising

carnageflower : @DonatoEuropa Youth da vedere solo per la scena di nudo di quella DEA di Madalina Ghenea nuda e per Paul Dani. Cmq… - sissybritneyme1 : RT @Veronica_Maya: Festival internazionale del Cinema #castrovillari con @alessandrohaber @Madalina_Ghenea @sandramilo @stefanodesando #art… - GianlucaOdinson : House of Gucci: Madalina Ghenea è Sophia Loren nelle nuovo foto dal set - - GlobalShowGSRa1 : #Cinema: #MadalinaGhenea è #SophiaLoren sul set di #Gucci - giosalvu0 : Compliments«House of Gucci»: Madalina Ghenea è Sophia Loren -