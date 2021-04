Il dramma di Alessia Ventura: "Con il Coronavirus temevo per mia figlia" (Di giovedì 1 aprile 2021) Alessia Ventura, incinta della sua prima figlia, ha confessato le paure di quando ha scoperto di essere risultata positiva al Covid. Covid, Alessia Ventura incinta: “Ho avuto paura per la bambina” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 1 aprile 2021), incinta della sua prima, ha confessato le paure di quando ha scoperto di essere risultata positiva al Covid. Covid,incinta: “Ho avuto paura per la bambina” su Notizie.it.

Advertising

alessia_iyy : RT @meleonoray: Inserire la parte drammatica consente di rappresentare la vita in tutte le sue sfumature. E a me questo dramma emozionale m… - ButPink8 : @Alessia54219290 Ecco Alessia, sono d'accordo. É una combinazione. É un dramma che si è costruito sull'esperienza d… - alessia___p : RT @meleonoray: Io amo tutto ciò che mi fa piangere di gusto. Selin incinta non mi faceva piangere, più che altro mi faceva incazzare. Ma… - DonnaGlamour : Alessia Cammarota ha perso il terzo figlio, il dramma: “Non era tempo per noi” -