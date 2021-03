Lenovo Legion 2, il nuovo gaming smartphone supporterà una ricarica da 130 W (Di lunedì 15 marzo 2021) Lenovo Legion 2, nuovo modello della gamma di smartphone, si appresta a essere uno dei device più performanti e longevi in circolazione. Grazie alla certificazione di 3C Regulator apprendiamo come sarà dotato di ricarica veloce via cavo di ben 130 W. Una soluzione molto più potente rispetto al primo modello, che invece adottava una soluzione dual-cell e dual USB-C per caricare entrambe le batterie allo stesso tempo. In questo caso il massimale di ricarica era di 90W (2 x 45 W). Lo smartphone è stato inserito anche nel database della nota piattaforma Geekbench, che ha confermato l’utilizzo del processore di nuova generazione Qualcomm Snapdragon 888 e 16 GB di RAM. Il Lenovo Legion 2, inoltre, monterà il sistema operativo Android11 e ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021)2,modello della gamma di, si appresta a essere uno dei device più performanti e longevi in circolazione. Grazie alla certificazione di 3C Regulator apprendiamo come sarà dotato diveloce via cavo di ben 130 W. Una soluzione molto più potente rispetto al primo modello, che invece adottava una soluzione dual-cell e dual USB-C per caricare entrambe le batterie allo stesso tempo. In questo caso il massimale diera di 90W (2 x 45 W). Loè stato inserito anche nel database della nota piattaforma Geekbench, che ha confermato l’utilizzo del processore di nuova generazione Qualcomm Snapdragon 888 e 16 GB di RAM. Il2, inoltre, monterà il sistema operativo Android11 e ha ...

