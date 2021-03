Uomini e Donne, dopo Riccardo e Roberta un’altra coppia lascia lo studio: petali rossi al trono over (Di venerdì 12 marzo 2021) Una scelta e una decisione a sorpresa. Claudio e Sabina hanno infiammato lo studio di Uomini e Donne con il loro annuncio. Ecco tutto quello che è successo. La scelta di Sabina La registrazione della nuova puntata di Uomini e Donne , condotto da Maria De Filippi su Canale 5 in daytime, ha regalato un incredibile sorpresa. Notizia che era già nell’aria, ma adesso i due vogliono davvero provarci. Nonostante il cavaliere avesse manifestato dubbi nelle ultime settimane, alla fine ha fatto la sua scelta. Lei, qualche giorno fa, ha provato ad approfondire la conoscenza con altri cavaliere, ma lui è riuscito a riconquistarla. Di chi stiamo parlando? Tutto è accaduto quando Maria De Filippi, ad inizio puntata, ha chiesto all’opinionista Gianni di scegliere due protagonisti con i quali ... Leggi su solonotizie24 (Di venerdì 12 marzo 2021) Una scelta e una decisione a sorpresa. Claudio e Sabina hanno infiammato lodicon il loro annuncio. Ecco tutto quello che è successo. La scelta di Sabina La registrazione della nuova puntata di, condotto da Maria De Filippi su Canale 5 in daytime, ha regalato un incredibile sorpresa. Notizia che era già nell’aria, ma adesso i due vogliono davvero provarci. Nonostante il cavaliere avesse manifestato dubbi nelle ultime settimane, alla fine ha fatto la sua scelta. Lei, qualche giorno fa, ha provato ad approfondire la conoscenza con altri cavaliere, ma lui è riuscito a riconquistarla. Di chi stiamo parlando? Tutto è accaduto quando Maria De Filippi, ad inizio puntata, ha chiesto all’opinionista Gianni di scegliere due protagonisti con i quali ...

