Nasceva 100 anni fa Gianni Agnelli, storia segreta dell’Avvocato (Di venerdì 12 marzo 2021) Oggi, venerdì 12 marzo 2021, Gianni Agnelli avrebbe compiuto 100 anni: ma chi era l’ex presidente della Juventus e della FIAT Gianni Agnelli avrebbe compiuto oggi, venerdì 12 marzo 2021, avrebbe compiuto 100. In tanti lo celebreranno, ‘l’Avvocato’ ha lasciato il segno nel corso della storia sportiva e non solo essendo per tanti anni il L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 12 marzo 2021) Oggi, venerdì 12 marzo 2021, Giavrebbe compiuto 100: ma chi era l’ex presidente della Juventus e della FIAT Giavrebbe compiuto oggi, venerdì 12 marzo 2021, avrebbe compiuto 100. In tanti lo celebreranno, ‘l’Avvocato’ ha lasciato il segno nel corso dellasportiva e non solo essendo per tantiil L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

teatrolafenice : ?? Anche il Doodle di Google lo ricorda a tutti: oggi 100 anni fa nasceva a Mar del Plata Astor Piazzolla tra i crea… - TNannicini : 100 anni fa nasceva il grande #AstorPiazzolla. Magari al PD serve proprio il ‘metodo Piazzolla’: coniugare in una n… - valeriafedeli : 100 anni fa nasceva #GianniAgnelli, l’uomo, l’Avvocato, che ha contribuito a portare l’Italia nel mondo moderno. Il… - Italia_Notizie : Gianni Agnelli, 100 anni fa nasceva l’Avvocato: la Juve, la Ferrari e lo sport nelle frasi (e nei soprannomi) più b… - BaldiniCastoldi : 1921-2021 Gianni Agnelli in bianco e nero L'ironia, lo stile, la passione per la Juve: 100 anni fa nasceva Gianni… -