Vaccini, Sputnik sarà prodotto in Italia Sarà realizzato da luglio in Lombardia (Di martedì 9 marzo 2021) La Lombardia, grazie alla succursale brianzola di Adienne Srl, potrebbe essere il primo luogo di produzione europeo del vaccino russo anti Covid Sputnik V Segui su affarItaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 9 marzo 2021) La, grazie alla succursale brianzola di Adienne Srl, potrebbe essere il primo luogo di produzione europeo del vaccino russo anti CovidV Segui su affarni.it

Advertising

matteosalvinimi : #Salvini: siccome l'Europa non ha mantenuto le promesse fatte, ho contattato autorità politiche e diplomatiche di m… - MediasetTgcom24 : Vaccini: 'Lo Sputnik V sarà prodotto in Italia, primo Paese in Ue' #covid - Agenzia_Italia : Vaccini: AstraZeneca agli over 65, Sputnik sarà prodotto in Italia - VerdiVeneto : RT @ilmessaggeroit: Vaccini, lo Sputnik V sarà prodotto in Italia, firmato accordo con la società Adienne in Lombardia - paolorm2012 : RT @AndFranchini: #Vaccini, lo #Sputnik V sarà prodotto in Italia, prima in Ue Camera commercio italo-russa: 'Lo farà la Adienne da luglio'… -