Tenta nuova estorsione dopo primo arresto: in manette insieme al complice (Di martedì 9 marzo 2021) Roma – Ci riprova ancora il 51enne serbo gia’ arrestato venerdi’ scorso dagli agenti della Polizia di Stato per Tentata estorsione. Questa volta finisce in manette insieme ad un complice. Ci aveva gia’ provato venerdi’ scorso, quando, presentatosi in 4 negozi diversi e spacciandosi quale appartenente ad un noto clan, aveva cercato, non riuscendoci, di estorcere somme di denaro ai titolari. Arrestato dagli agenti della Sezione Volanti, nei suoi confronti l’Autorita’ Giudiziaria, convalidato l’arresto, aveva emesso il divieto di dimora nella capitale. Questa volta l’uomo, un serbo di 51 anni, ci ha riprovato con un complice. Ieri in tarda mattinata, si e’ presentato in un bar di via Collatina e, millantando nuovamente di essere un capo mafia appartenente ... Leggi su romadailynews (Di martedì 9 marzo 2021) Roma – Ci riprova ancora il 51enne serbo gia’ arrestato venerdi’ scorso dagli agenti della Polizia di Stato perta. Questa volta finisce inad un. Ci aveva gia’ provato venerdi’ scorso, quando, presentatosi in 4 negozi diversi e spacciandosi quale appartenente ad un noto clan, aveva cercato, non riuscendoci, di estorcere somme di denaro ai titolari. Arrestato dagli agenti della Sezione Volanti, nei suoi confronti l’Autorita’ Giudiziaria, convalidato l’, aveva emesso il divieto di dimora nella capitale. Questa volta l’uomo, un serbo di 51 anni, ci ha riprovato con un. Ieri in tarda mattinata, si e’ presentato in un bar di via Collatina e, millantandomente di essere un capo mafia appartenente ...

Advertising

KenSharo : New post (Cisliano, mamma uccide la figlia di due anni e tenta il suicidio - la Repubblica) has been published on N… - nuova_venezia : Trentenne denunciato dalla polizia dopo la fuga fallita tra il dedalo di callette che formano il labirinto urbano d… - UomoZucca : RT @k_arsenale: Il PD tenta di recuperare popolarità: per la nuova segreteria si punta a X Factor. (@BruceWilkins) - capand69 : RT @k_arsenale: Il PD tenta di recuperare popolarità: per la nuova segreteria si punta a X Factor. (@BruceWilkins) - SfigaCatrame : RT @k_arsenale: Il PD tenta di recuperare popolarità: per la nuova segreteria si punta a X Factor. (@BruceWilkins) -

Ultime Notizie dalla rete : Tenta nuova Alpine, storia di successi e futuro elettrico - FormulaPassion.it ... era la Alpine Vision, la concept car che avrebbe ispirato la futura nuova A110. Ora, in questo 2021, si tenta la via definitiva del rilancio: in campo motorsport, con l'arrivo del marchio nel mondo ...

'Mi chiamo Agnese, ho 18 anni e sono dislessica. Siamo solo diversi, non vergognatevi' Questo disturbo era una cosa nuova sia per me che per la mia famiglia ma sin da subito ci siamo ... Non abbiate paura quindi di far valere i vostri diritti se qualcuno tenta di sminuirvi o di mettervi i ...

Tenta nuova estorsione dopo primo arresto: in manette insieme al complice - RomaDailyNews RomaDailyNews Mariotti fa i conti: «Il Carbonia oltre le ambizioni» CARBONIA. I punti sono 33 in 20 giornate, con 9 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte. I gol all’attivo sono 33, solo 26 quelli al passivo. Sono numeri incoraggianti, che mettono il Carbonia in una posizi ...

Mercato immobiliare: un 2020 sulle montagne russe Il mercato immobiliare italiano chiude il 2020 con una contrazione delle compravendite, che poteva essere più pesante senza la migliore tenuta vista nel terzo trimestre.

... era la Alpine Vision, la concept car che avrebbe ispirato la futuraA110. Ora, in questo 2021, sila via definitiva del rilancio: in campo motorsport, con l'arrivo del marchio nel mondo ...Questo disturbo era una cosasia per me che per la mia famiglia ma sin da subito ci siamo ... Non abbiate paura quindi di far valere i vostri diritti se qualcunodi sminuirvi o di mettervi i ...CARBONIA. I punti sono 33 in 20 giornate, con 9 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte. I gol all’attivo sono 33, solo 26 quelli al passivo. Sono numeri incoraggianti, che mettono il Carbonia in una posizi ...Il mercato immobiliare italiano chiude il 2020 con una contrazione delle compravendite, che poteva essere più pesante senza la migliore tenuta vista nel terzo trimestre.