Cowboys – Dak Prescott rinnova il contratto con Dallas (Di martedì 9 marzo 2021) Nella giornata di lunedì, i Dallas Cowboys hanno lanciato un segnale importante, per quanto riguarda la situazione del loro franchise quarterback. Dak Prescott rinnova, per altri 4 anni, il proprio contratto con la franchigia che, nel 2016, lo ha portato in NFL. L’imminente rinnovo dimostra la grande fiducia riposta da tutta la società, a cominciare dal proprietario Jerry Jones, nei confronti del proprio quarterback. Dal canto suo, Prescott è pronto a tornare in campo, in seguito al brutto infortunio che ha interrotto troppo presto la sua stagione 2020. Prescott rinnova con Dallas: quali sono i dettagli dell’accordo? Prescott e i Cowboys si sono accordati per un quadriennale, che vedrà il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 9 marzo 2021) Nella giornata di lunedì, ihanno lanciato un segnale importante, per quanto riguarda la situazione del loro franchise quarterback. Dak, per altri 4 anni, il propriocon la franchigia che, nel 2016, lo ha portato in NFL. L’imminente rinnovo dimostra la grande fiducia riposta da tutta la società, a cominciare dal proprietario Jerry Jones, nei confronti del proprio quarterback. Dal canto suo,è pronto a tornare in campo, in seguito al brutto infortunio che ha interrotto troppo presto la sua stagione 2020.con: quali sono i dettagli dell’accordo?e isi sono accordati per un quadriennale, che vedrà il ...

