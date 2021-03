Amadeus: “Ibrahimovic mi ha sorpreso. Sembrava follia poterlo avere a Sanremo” (Di lunedì 8 marzo 2021) Terminato Sanremo, Amadeus ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato di Ibrahimovic. “Averlo con noi era una scelta che Sembrava una follia, ma lui ha colto subito la sfida, è stato intelligente, fantastico e soprattutto ha fatto squadra”, ha spiegato. “Intuivo le capacità di Ibra, ma non me lo aspettavo così forte, ha sorpreso anche me“. Uno degli episodi chiave di questo Festival, è stato quando lo svedese è rimasto bloccato in autostrada a causa di un incidente. “Era già saltata Naomi Campbell, Simona Ventura è stata costretta a rinunciare. Mi sono detto ‘succedono tutte a me?’ Ma non avevo calcolato chi è Ibra: un supereroe“, ha commentato il presentatore. “Ringrazio il motociclista che lo ha accompagnato, è stato fondamentale. Ringrazio anche il il ... Leggi su sportface (Di lunedì 8 marzo 2021) Terminatoha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato di. “Averlo con noi era una scelta cheuna, ma lui ha colto subito la sfida, è stato intelligente, fantastico e soprattutto ha fatto squadra”, ha spiegato. “Intuivo le capacità di Ibra, ma non me lo aspettavo così forte, haanche me“. Uno degli episodi chiave di questo Festival, è stato quando lo svedese è rimasto bloccato in autostrada a causa di un incidente. “Era già saltata Naomi Campbell, Simona Ventura è stata costretta a rinunciare. Mi sono detto ‘succedono tutte a me?’ Ma non avevo calcolato chi è Ibra: un supereroe“, ha commentato il presentatore. “Ringrazio il motociclista che lo ha accompagnato, è stato fondamentale. Ringrazio anche il il ...

