Roby Facchinetti deluso per l’omaggio a Stefano d’Orazio che salta: le scuse di Amadeus (Di domenica 7 marzo 2021) Nella finale di Sanremo 2021 era previsto un breve omaggio a Stefano d’Orazio. Un grande artista che purtroppo non c’è più ma che in qualche modo ha fatto la storia del Festival. Nella finale però alla fine questo omaggio, previsto in scaletta, non è stato fatto. E nella conferenza stampa di oggi, dopo le parole di Roby Facchinetti sui social, si chiedono delucidazioni in merito. Amadeus rispondendo quindi alle domande dei giornalisti ha deciso di scusarsi in prima persona. Ha spiegato che è stata una questione di tempi, di scaletta e nella corsa a rispettare quello che si doveva fare, alla fine non c’è stato modo di ricordare Red. Gli è spiaciuto e per questo si scusa in prima persona per non averlo fatto. Ma vediamo quelle che erano state le parole di Roby ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 7 marzo 2021) Nella finale di Sanremo 2021 era previsto un breve omaggio a. Un grande artista che purtroppo non c’è più ma che in qualche modo ha fatto la storia del Festival. Nella finale però alla fine questo omaggio, previsto in scaletta, non è stato fatto. E nella conferenza stampa di oggi, dopo le parole disui social, si chiedono delucidazioni in merito.rispondendo quindi alle domande dei giornalisti ha deciso di scusarsi in prima persona. Ha spiegato che è stata una questione di tempi, di scaletta e nella corsa a rispettare quello che si doveva fare, alla fine non c’è stato modo di ricordare Red. Gli è spiaciuto e per questo si scusa in prima persona per non averlo fatto. Ma vediamo quelle che erano state le parole di...

