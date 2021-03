Derby di Manchester | Solskjaer annienta Guardiola | 0-2 United

(Di domenica 7 marzo 2021) Ilvince ilcontro il City: 0-2 per i Red Devils dinocon Bruno Fernandes e Rashford Grande vittoria delnelcontro il City: i ragazzi di Soslkjaer fermano la corsa diche cade dopo 21 vittorie consecutive. Locon i gol di Bruno Fernandes e Marcus Rashford accorciano la classifica e si riportano a -11 dalla capolista City. Un successo che rilancia il blasone delloche sorpassa così il Leicester e si porta al secondo posto. Leggi su Calcionews24.com

IlUnited vince ilcontro il City: 0 - 2 per i Red Devils di Solskjaer annientano Guardiola con Bruno Fernandes e ...... si comincia! (agg Michela Colombo) LO STORICO Prima di dare la parola al campo per il big match della 27giornata della Premier league, il grantraCity eUnited, certo ...I Red Devils si impongono per 2-0 sul campo dell Manchester City. Unica nota stonata l’infortunio occorso a Rashford.Il derby di Manchester viene vinto dallo United di Solskjaer. I Red Devils, la risolvono con Bruno Fernandes e Shaw.