8 marzo | ex campionessa di scherma Granbassi testimonial Antimolestie

Roma, 7 mar. – (Adnkronos) – Un fioretto contro le molestie. E' quello della campionessa italiana di scherma Margherita Granbassi testimonial dell'Osservatorio Nazionale Antimolestie. "Sono felice di rappresentare l'Osservatorio impegnato anche nello sport dove deve essere eliminata del tutto la possibilità di fare del male, con gravissime conseguenze psico- fisiche, a ragazzi e ragazze che hanno voglia di credere in un sogno. Lo sport è un mondo pieno di valori: l'impegno, il merito, la socializzazione, il rispetto delle regole, la salute psico-fisica"

