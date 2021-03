The Good Fight, Mandy Patinkin nel cast della quinta stagione (Di sabato 6 marzo 2021) The Good Fight 5, Mandy Patinkin di Homeland sarà nel cast dei nuovi episodi nei panni di un giudice incapace in un tribunale nel retro di una copisteria. La produzione di The Good Fight continua con l’ingaggio di attori di alto profilo, pronti ad animare la stagione con nuove storie. Oggi arriva la notizia che Mandy Patinkin, noto per Homeland e Criminal Minds, sarà nel cast della serie Paramount+ in un ruolo regolare ma con un contratto solo per la stagione. Il modello è quindi lo stesso usato con Michael Sheen nella terza stagione, un personaggio che ha portato scompiglio e tanta follia, e poi uscito di scena nel finale della ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 6 marzo 2021) The5,di Homeland sarà neldei nuovi episodi nei panni di un giudice incapace in un tribunale nel retro di una copisteria. La produzione di Thecontinua con l’ingaggio di attori di alto profilo, pronti ad animare lacon nuove storie. Oggi arriva la notizia che, noto per Homeland e Criminal Minds, sarà nelserie Paramount+ in un ruolo regolare ma con un contratto solo per la. Il modello è quindi lo stesso usato con Michael Sheen nella terza, un personaggio che ha portato scompiglio e tanta follia, e poi uscito di scena nel finale...

