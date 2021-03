L’isola dei famosi, chi è Beppe Braida: biografia, spettacoli e moglie (Di venerdì 5 marzo 2021) Beppe Braida è ufficialmente un concorrente delL’isola dei famosi: scopriamo meglio chi è. Manca davvero poco al reality più atteso del 2021. Ebbene sì Ilary Blasi condurrà questa nuova edizione delL’isola dei famosi. Ad affiancarla in questa avventura due opinioniste di tutto rispetto che non le mandano certo a dire: Elettra Lamborghini e iva Zanicchi. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 5 marzo 2021)è ufficialmente un concorrente deldei: scopriamo meglio chi è. Manca davvero poco al reality più atteso del 2021. Ebbene sì Ilary Blasi condurrà questa nuova edizione deldei. Ad affiancarla in questa avventura due opinioniste di tutto rispetto che non le mandano certo a dire: Elettra Lamborghini e iva Zanicchi. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

IsolaDeiFamosi : Carolina Stramare non partirà per l’Honduras. Sopraggiunti problemi familiari le impediscono di avere la serenità n… - tpi : La negazionista e no-vax (?) Daniela Martani ha fatto 5 vaccini e il tampone molecolare per partire per L’isola dei… - _Carabinieri_ : Nelle acque dell’Isola di Linosa, la motovedetta dei #Carabinieri di Lampedusa ha avvistato una tartaruga Caretta C… - periodicodaily : L'Isola dei Famosi 2021: le ultime news del reality ~ #IsolaDeiFamosi @Angelic00771245 - brikena_cani : RT @SalaLettura: Ulisse,nel suo lungo viaggio trova nell’isola di Calipso e nel giardino dei Feaci il suo Locus Amoenus, un “luogo senza mu… -

Ultime Notizie dalla rete : L’isola dei Elisa Isoardi: «All’Isola voglio provare ad essere dolce. Mi seguirà mio fratello: è un eremita, vive senza... Corriere della Sera