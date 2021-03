Vaccini fai da te, Italia pronta a produrli in 4-6 mesi. Il ministro Giorgetti esulta. Ma per allora potrebbero essere superflui (Di giovedì 4 marzo 2021) Chi fa da sé, fa per tre. In Italia molte aziende sono già pronte a partire. Nel secondo incontro che si è tenuto ieri al Mise è stato appurato che ci sono le condizioni di produrre Vaccini anti-Covid nel nostro Paese. Nello specifico durante il tavolo è stato appurato “che ci sono le condizioni immediate per avviare la fase dell’infialamento e finitura”, spiegano dal Mise attraverso una nota nella quale aggiungono che “grazie all’eccellenza produttiva dell’Italia, infatti, sono già pronte a partire molte aziende. È stato dato mandato dal ministro Giancarlo Giorgetti ai diversi rappresentanti presenti competenti” quindi “di procedere all’individuazione di contoterzisti in grado di produrre Vaccini entro autunno del 2021”. Quindi si prevedono almeno sei mesi per ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 4 marzo 2021) Chi fa da sé, fa per tre. Inmolte aziende sono già pronte a partire. Nel secondo incontro che si è tenuto ieri al Mise è stato appurato che ci sono le condizioni di produrreanti-Covid nel nostro Paese. Nello specifico durante il tavolo è stato appurato “che ci sono le condizioni immediate per avviare la fase dell’infialamento e finitura”, spiegano dal Mise attraverso una nota nella quale aggiungono che “grazie all’eccellenza produttiva dell’, infatti, sono già pronte a partire molte aziende. È stato dato mandato dalGiancarloai diversi rappresentanti presenti competenti” quindi “di procedere all’individuazione di contoterzisti in grado di produrreentro autunno del 2021”. Quindi si prevedono almeno seiper ...

