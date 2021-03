Roma, Tiago Pinto: «Ibanez porta avanti la nostra tradizione brasiliana» (Di giovedì 4 marzo 2021) Tiago Pinto parla del rinnovo di Roger Ibanez che estende il suo contratto con la Roma fino al 2025: ecco le parole del dirigente giallorosso Tiago Pinto parla ai canali della Roma dopo il rinnovo di Roger Ibanez fino al 2025. Le sue dichiarazioni sul difensore. «Da quando è a Roma ha avuto una crescita costante e riteniamo che abbia ancora margini importanti. Siamo inoltre felici di portare avanti una tradizione di calciatori brasiliani che storicamente ha regalato grandi soddisfazioni alla Roma». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 marzo 2021)parla del rinnovo di Rogerche estende il suo contratto con lafino al 2025: ecco le parole del dirigente giallorossoparla ai canali delladopo il rinnovo di Rogerfino al 2025. Le sue dichiarazioni sul difensore. «Da quando è aha avuto una crescita costante e riteniamo che abbia ancora margini imnti. Siamo inoltre felici direunadi calciatori brasiliani che storicamente ha regalato grandi soddisfazioni alla». Leggi su Calcionews24.com

