Rebecca, stasera in tv, una storia di donne e di fantasmi per il primo capolavoro americano di Hitchcock (Di giovedì 4 marzo 2021) Éric Rohmer e Claude Chabrol nella loro monografia su Alfred Hitchcock non hanno dubbi: “Rebecca è la prima manifestazione della maturità di un talento”. Hitchcock invece nutriva qualche riserva nei confronti del suo primo film americano. Nel celebre libro intervista con François Truffaut disse che Rebecca (con in italiano l’aggiunta del titolo La Prima Moglie) “non è un film di Hitchcock. È una specie di raccontino, una storia di vecchio tipo piuttosto démodé”. Il film fu tratto, fedelmente, dal romanzo omonimo di Daphne Du Maurier, un’autrice che, nonostante le perplessità del maestro, è all’origine di ben tre suoi film, insieme a La Taverna Della Giamaica del 1939 e il capolavoro Gli Uccelli del 1963. E Rohmer e Chabrol aggiungono: ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 4 marzo 2021) Éric Rohmer e Claude Chabrol nella loro monografia su Alfrednon hanno dubbi: “è la prima manifestazione della maturità di un talento”.invece nutriva qualche riserva nei confronti del suofilm. Nel celebre libro intervista con François Truffaut disse che(con in italiano l’aggiunta del titolo La Prima Moglie) “non è un film di. È una specie di raccontino, unadi vecchio tipo piuttosto démodé”. Il film fu tratto, fedelmente, dal romanzo omonimo di Daphne Du Maurier, un’autrice che, nonostante le perplessità del maestro, è all’origine di ben tre suoi film, insieme a La Taverna Della Giamaica del 1939 e ilGli Uccelli del 1963. E Rohmer e Chabrol aggiungono: ...

