TV7Benevento : Mafia: estradizione Gallina dagli Usa, il killer dei Cosa nostra arrivato a Fiumicino (2)... - TV7Benevento : Mafia: estradizione Gallina dagli Usa, il killer dei Cosa nostra arrivato a Fiumicino... - acajouli : RT @SkyTG24: Estradato dagli Stati Uniti Freddy Gallina, killer di Cosa Nostra - LaPresse_news : Mafia, il #killer di Cosa Nostra Freddy #Gallina estradato dagli Usa - SkyTG24 : Estradato dagli Stati Uniti Freddy Gallina, killer di Cosa Nostra -

Ultime Notizie dalla rete : Mafia estradizione

Il Messaggero

... appartenente a "Cosa Nostra", rientra in Italia dopo una battaglia per ottenere la suadurata quasi 5 anni. Gallina è uomo d'onore della famiglia mafiosa di Carini e killer della,...Ferdinando Gallina, detto Freddy, classe 1977, boss della famiglia mafiosa di Carini e killer della, rientra in Italia dagli Stati Uniti dopo una battaglia per ottenere la suadurata quasi 5 anni. L'arrivo è previsto oggi a Fiumicino ed è stato reso possibile dall'implementazione ...Estradato dagli Stati Uniti, dopo una battaglia lunga cinque anni, Ferdinando Gallina, detto Freddy, 44 anni, killer di Cosa nostra, destinatario di tre ordinanze di custodia cautelare in carcere e ...(Adnkronos) - Ferdinando Gallina, detto Freddy, era stato fermato alla fine del 2017 a New York, dove era arrivato clandestinamente attraverso ...