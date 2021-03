Gender equality, Amazon lancia un fondo da 500mila euro per le aspiranti imprenditrici (Di giovedì 4 marzo 2021) (Teleborsa) – Amazon ha annunciato una nuova iniziativa pensata per sostenere la parità di genere nel settore logistico grazie allo stanziamento di un fondo di 500mila euro rivolto alle donne che vogliono diventare imprenditrici e avviare una propria azienda di consegne. Il progetto rientra nell’ambito del programma Delivery Service Partner dedicato ai fornitori di servizi di consegna. Le aspiranti imprenditrici potranno beneficiare di questo programma di incentivi ricevendo fino a un massimo di 15.000 euro ad azienda per coprire i costi di avviamento, in aggiunta al pacchetto di offerte e agevolazioni esclusive dedicato a chi entra a far parte del programma. “Nell’ambito del nostro impegno nel contrastare le differenze di genere e promuovere le pari ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 4 marzo 2021) (Teleborsa) –ha annunciato una nuova iniziativa pensata per sostenere la parità di genere nel settore logistico grazie allo stanziamento di undirivolto alle donne che vogliono diventaree avviare una propria azienda di consegne. Il progetto rientra nell’ambito del programma Delivery Service Partner dedicato ai fornitori di servizi di consegna. Lepotranno beneficiare di questo programma di incentivi ricevendo fino a un massimo di 15.000ad azienda per coprire i costi di avviamento, in aggiunta al pacchetto di offerte e agevolazioni esclusive dedicato a chi entra a far parte del programma. “Nell’ambito del nostro impegno nel contrastare le differenze di genere e promuovere le pari ...

