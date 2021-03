Coronavirus | focolaio alla Scala di Milano Elezioni amministrative verso il rinvio – LIVE

(Di giovedì 4 marzo 2021)rmein Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo.ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenticon le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 15.55 –diUnè stato registratodi. Dopo la positività di una ballerina, sono partiti tutti gli accertamenti del caso che hanno portatoscoperta di almeno 38 contagi. Confermato, al momento, il concerto sinfonico diretto dal Maestro Myung-Whun Chung, in programma venerdì 5 marzo alle ore 18. Professori d’orchestra e artisti del coro sono negativi. 13.32 –il nuovo monitoraggio Iss: ...

'I risultati delle verifiche sanitarie sugli artisti e i dipendenti del teatro hanno evidenziato un focolaio nel corpo di ballo, con 35 ballerini e tre membri della direzione del ballo risultati debolmente positivi ai test per il Covid - 19 . Lo ha riferito la Scala di Milano, ricordando che le ... Secondo focolaio per la Scala Lo scorso novembre c'era stato un altro focolaio alla Scala. Il virus si era diffuso t ra i coristi e circa cinquanta erano risultati positivi.