Roma: «Venite vi faccio vedere la casa», voleva affittarla ma dentro ci trova i ladri (Di mercoledì 3 marzo 2021) La Polizia di Stato ha arrestato 3 ladri d'appartamento a Roma. Un'amica del proprietario, nel tentativo di far visionare un appartamento a dei probabili affittuari, li ha trovati all'interno lanciando subito l'allarme. Il gruppetto è stato così arrestato. Roma, li porta a visitare l'appartamento, dentro ci sono i ladri Ma andiamo con ordine. Gli agenti delle volanti sono giunti in via Bartolomeo Perestrello dove era stata segnalata la presenza di ladri all'interno di un appartamento. Sul posto i poliziotti sono stati contattati da una donna, amica del proprietario, che ha riferito di essersi recata lì per far visionare l'abitazione a dei possibili affittuari ma poco prima di entrare ha sentito rumori e voci di persone provenire dall'interno. Colti sul fatto Allarmata ...

