'Lazio - Torino 3 - 0? Il Giudice Sportivo consenta di giocare' (Di mercoledì 3 marzo 2021) Torino - Il legale del club granata Eduardo Chiacchio è intervenuto a Radio Punto Nuovo sulla questione Lazio - Torino , gara in programma ieri pomeriggio all'Olimpico, ma non disputata per il ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 3 marzo 2021)- Il legale del club granata Eduardo Chiacchio è intervenuto a Radio Punto Nuovo sulla questione, gara in programma ieri pomeriggio all'Olimpico, ma non disputata per il ...

SkySport : ULTIM'ORA TORINO Tutti negativi i tamponi eseguiti ieri Confermata mancata trasferta a Roma per gara con la Lazio… - SkySport : ULTIM'ORA UFFICIALE, LAZIO-TORINO NON SI GIOCHERÀ LO HA COMUNICATO L'ARBITRO DOPO I PRIMI 45' ??… - mauroberruto : Tweet muto. (giusto per segnalare che non è sempre obbligatorio dar aria ai denti) #inzaghi #FVCG #SFT #Lazio - ILOVEPACALCIO : #LazioTorino rinviata: il club #granata presenta preannuncio di ricorso - Il Comunicato - dinocifarelli : RT @GnocchiGene: Lazio-Torino: ieri la squadra biancoceleste si è presentata in campo, cosa che non aveva fatto contro Bayern e Bologna #3F… -