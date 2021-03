SecolodItalia1 : Test a Brescia. Il presidente dei virologi: «I vaccini funzionano anche sulla variante inglese. Fidatevi»… - fisco24_info : Covid, presidente virologi: 'Anticorpi vaccinati più potenti su variante inglese': Sorpresa da test a Brescia dopo… - camcom_brescia : ??Vuoi valutare le tue #competenzedigitali ? I #PID delle #Cameredicommercio ti mettono a disposizione lo strumento… - gazzettamantova : Stabili i casi di positivi nel Mantovano: 176 come il giorno prima. Un migliaio a Brescia Crescono a 22.915 i conta… - Paolo_Brescia_ : 6 ti nel Lazio con 34k test -

Ultime Notizie dalla rete : Test Brescia

Secolo d'Italia

Isolata ala variante nigeriana del Covid. "Per la prima volta in Italia abbiamo i solato il virus ... sono stati 13.114 i nuovi casi di Coronavirus, a fronte di poco più di 170 mila...Sorpresa dadopo profilassi Pfizer. Arnaldo Caruso: "Fidatevi e proteggetevi" "Non solo la variante inglese di Sars - CoV - 2 non è resistente ai vaccini, ma gli anticorpi neutralizzanti sviluppati ...(Teleborsa) – Isolata a Brescia la variante nigeriana del Covid. “Per la prima volta in Italia abbiamo isolato il virus portatore di queste mutazioni che preoccupano perché potrebbero ...Sono una quarantina, su un totale di 180 effettivi, gli agenti della Polizia Locale di Brescia positivi al Covid ...