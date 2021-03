Project CARS 3 | Disponibile il “Power Pack” con nuove vetture

(Di martedì 2 marzo 2021) Il DLC di3 “” è oraper tutti i giocatori su PlayStation 4, Xbox One e PC, incluso nel Season Pass di3 o come contenuto acquistabile separatamente. Il DLC aggiunge tre leggendarie icone giapponesi: la 1985 Toyota Sprinter Trueno GT-Apex (AE86), la Nissan Silvia S15 Spec-R Aero e la Nissan 370Z. Inoltre, la 2021 Nissan Z Proto farà la sua prima apparizione in un videogioco. Tutte e quattro lesaranno disponibili insieme ai rispettivi kit di conversione in auto da gara. Il “” aggiunge anche un nuovo tracciato gratuito per tutti i giocatori, il Lake Valley Speedway, situato nello Utah, Stati Uniti, ein 4 configurazioni ...

Così, titoli come Dirt Rally 2.0, Project CARS 2, Dirt 5 o un nostrano Assetto Corsa Competizione sono riusciti a conquistare il pubblico, traendo dai propri sbagli l'esperienza necessaria. Se ne parla da un po' di tempo, ora è pronto ad arrivare: stiamo parlando di Project Cars GO, cioè la versione mobile del popolare videogioco di auto, uscito la scorsa estate nel terzo capitolo per consolle e PC. A partire dal prossimo 23 marzo, sarà disponibile anche per dispositivi mobili iOS e Android.