Eder dopo lo sfogo chiarisce: «Frasi prese da una chat privata» (Di martedì 2 marzo 2021) Eder ha voluto chiarire tramite un tweet il proprio sfogo circa il trattamento riservato dallo Jiangsu Suning nei suoi confronti Attraverso un tweet ufficiale Eder ha voluto chiarire la propria posizione dopo lo sfogo avuto ieri contro lo Jiangsu Suning. «Non ho mai rilasciato nessuna intervista a nessun sito o giornale, é stata riportata da qualcuno una chat privata (wechat) nella quale sono presenti squadra e dirigenti. Parlerò solamente più avanti quando tutto sarà sistemato. Grazie»

