Consiglio di Lega convocato d'urgenza: Lazio - Torino non si rinvia

ROMA - Il Consiglio di Lega è stato convocato a poche ore dall'inizio fissato per Lazio - Torino, gara alla quale la squadra granata non si presenterà in conseguenza di una ordinanza della Asl.

SkySport : ULTIM'ORA ? Lazio-Torino, convocato d'urgenza il consiglio di Lega Si affronta la questione dei protocolli covid ?… - TgLa7 : Consiglio di Lega di #SerieA convocato d'urgenza, è attualmente riunito, per affrontare la complessa questione dei… - DiMarzio : #LazioTorino | Il Consiglio di Lega ribadisce che non ci sarà rinvio - Ansa_Piemonte : Covid: Consiglio di Lega conferma 'Lazio-Torino oggi'. La decisione è stata presa all'unanimità #ANSA - Agenzia_Ansa : Il Consiglio di Lega conferma: 'Lazio-Torino si gioca oggi'. Ma la gara non verrà disputata. La squadra granata non… -