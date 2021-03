Sarkozy ha corrotto un magistrato: condannato a tre anni (Di lunedì 1 marzo 2021) Nicolas Sarkozy, è stato condannato oggi a 3 anni di carcere - 2 con la condizionale - per lo scandalo delle intercettazioni. Fra le accuse, la corruzione di un magistrato. Sarkozy, 66 anni, è il ... Leggi su globalist (Di lunedì 1 marzo 2021) Nicolas, è statooggi a 3di carcere - 2 con la condizionale - per lo scandalo delle intercettazioni. Fra le accuse, la corruzione di un, 66, è il ...

