La Commissione Ue ha firmato un contratto con Moderna per 300 milioni di dosi di vaccino

Agenzia_Ansa : La Commissione europea ha firmato con Moderna un secondo contratto per la fornitura di altri 300 milioni di dosi de… - berlusconi : Chiediamo dall’inizio della pandemia un’azione coordinata dell’Unione europea. La Commissione ha firmato contratti… - Nicola_Firenze : RT @globalistIT: Un'ottima notizia: - globalistIT : Un'ottima notizia: - MarcoErric0 : RT @Agenzia_Ansa: La Commissione europea ha firmato con Moderna un secondo contratto per la fornitura di altri 300 milioni di dosi del vacc… -

Ultime Notizie dalla rete : Commissione firmato

Il quotidiano Guardian riporta che laEuropea haun contratto con la casa farmaceutica statunitense Moderna per 300 milioni di dosi di vaccino contro il Covid - 19. "Il contratto aiuterà a offrire la vaccinazione ...... Attilio Fontana, che sulla base delle raccomandazioni dellaindicatori Covid 19 della Regione e sentito il ministero della Salute, hatre ordinanze con l'obiettivo di rafforzare ...La Commissione europea ha firmato con Moderna un secondo contratto per la fornitura di altri 300 milioni di dosi del vaccino messo a punto dalla casa farmaceutica. Lo ha annunciato la commissaria Ue p ...(Radio Gold) (askanews) – La Commissione europea ha firmato un contratto con la casa farmaceutica statunitense Moderna per 300 milioni di dosi di vaccino contro il Covid-19. Lunedì 1 marzo 2021 - ...