Francesco Figliuolo è il nuovo commissario straordinario per l’emergenza

matteosalvinimi : ++ Rimosso il Commissario #Arcuri, al suo posto designato il Generale di corpo d’armata Francesco Paolo Figliuolo.… - ferrazza : Questa l'immagine del profilo Facebook di Francesco Paolo Figliuolo, nominato - al posto di Arcuri - commissario st… - lucianonobili : Quando @matteorenzi, quattro mesi fa, proponeva di affidare all’esercito il piano vaccini siamo stati, come sempre… - tuscolo : RT @Noiconsalvini: ++ RIMOSSO IL COMMISSARIO ARCURI ++ #Salvini: Rimosso il Commissario #Arcuri, al suo posto designato il Generale di cor… - Dionisi89249966 : RT @ferrazza: Questa l'immagine del profilo Facebook di Francesco Paolo Figliuolo, nominato - al posto di Arcuri - commissario straordinari… -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Figliuolo

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha nominato il Generale di Corpo d'ArmataPaolonuovo Commissario straordinario per l'emergenza Covid - 19 al posto di Domenico Arcuri al quale vanno i ringraziamenti del Governo per l'impegno e lo spirito di dedizione con ...Draghi ha nominato il nuovo Commissario straordinario per l'emergenza Covid - 19: via Domenico Arcuri, arrivaPaoloIl Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha nominato il Generale di Corpo d'ArmataPaolonuovo Commissario straordinario per l'emergenza Covid - 19. A ...Domenico Arcuri non sarà più Commissario all'emergenza Covid. Un cambio al vertice deciso dal governo Draghi, che al posto di Arcuri ha nominato il generale Francesco Paolo Figliuolo. E all'ormai ex ...Dal Kosovo all'Afghanistan, il generale Figliuolo ha alle spalle numerose esperienze e incarichi nelle Forze Armate dell'Esercito ...