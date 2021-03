F1 | pianificato il calendario 2021 per i test sulle gomme da 18 pollici | 28 giorni in vista del Mondiale 2022

Leggi su oasport

(Di lunedì 1 marzo 2021) Il costruttore diPirelli haper ildi F1 dieci sessioni per i(28) indel campionato, che introdurrà i nuovi regolamenti tecnici tra cui anche il passaggio alle mescole da 18. Un programma iniziato nel 2019, ma poi sospeso per l’emergenza sanitaria. IL– Le prime due sessioni hanno già avuto luogo a Jerez, in Spagna, con una Ferrari adattata e guidata dal monegasco Charles Leclerc neidal 22 al 24 febbraio. In quella sede sono statiati sia pneumatici slick che da bagnato. I prossimi appuntamenti saranno previsti dal 30 maro al 1° aprile in Bahrain con Ferrari e Alpine. Successivamente si andrà a ...