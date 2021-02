Vaccini | si punta ad aumentare le somministrazioni Ora si sperimenta quello italiano

(Di domenica 28 febbraio 2021) Un trend ascendente di vaccinazioni che tra arrivi tra le trecentomila e le cinquecentomilaal giorno ad aprile, per raggiungere l'obiettivo di poter ottenere fino a 19 milioni di vaccinazioni...

Il primo dpcm di Draghi a misure stringenti. Sprint sui vaccini e cambio di alcuni uomini chiave Sospesi fiere e congressi, chiuse discoteche Restano sospesi gli eventi che ... Si sono aperte ieri mattina, 27 febbraio, le prenotazioni per i vaccini anti Covid destinati al personale scolastico.