Temptation Island 2021, spuntano le prime coppie: anche Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga nel cast? (Di domenica 28 febbraio 2021) La nuova edizione di Temptation Island seguirà le stesse orme di quella precedente e anche Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga potrebbero mettere in discussione la loro storia d’amore nata al GF VIP 5. Non a caso, la pandemia del Coronavirus affligge ancora l’Italia, motivo per cui gli autori adotteranno le stesse misure di sicurezza viste l’anno scorso. In queste ore, sono spuntate le prime possibili coppie che potrebbero far parte del reality dei sentimenti e le prime due sembrano provenire proprio da reality. Temptation Island 2021, le prime news sul cast e sulla location anche quest’estate andrà in onda ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 28 febbraio 2021) La nuova edizione diseguirà le stesse orme di quella precedente epotrebbero mettere in discussione la loro storia d’amore nata al GF VIP 5. Non a caso, la pandemia del Coronavirus affligge ancora l’Italia, motivo per cui gli autori adotteranno le stesse misure di sicurezza viste l’anno scorso. In queste ore, sono spuntate lepossibiliche potrebbero far parte del reality dei sentimenti e ledue sembrano provenire proprio da reality., lenews sule sulla locationquest’estate andrà in onda ...

Gresy73 : RT @Gif_di_Tina: #domenicalive La redazione di MDF che segue Pippo Franco e figlio per vedere se nominano Temptation Island - TaLeMi2 : @LodoUniversers Ma che poi io mi ricordo quando lo vidi a Temptation Island, ero furiosa con la ex, non capivo come… - Gif_di_Tina : #domenicalive La redazione di MDF che segue Pippo Franco e figlio per vedere se nominano Temptation Island - Gif_di_Tina : #domenicalive Temptation Island non può essere nominato e diventa un reality. Adorissimo. Mi immagino dietro a dire… - Gif_di_Tina : #domenicalive La partecipazione del figlio di Pippo Franco a UN REALITY perché non possono dire Temptation Island. Godissimo -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island Domenica Live, censurato programma della De Filippi: la clausola esiste? Gabriele Pippo è stato ospite di Barbara d'Urso nella puntata di domenica 28 febbraio 2021, ma nessuna menzione a Temptation Island ...

Gabriele Pippo, figlio Pippo Franco/ "Dopo Silvia Tirado tengo ai rapporti concreti" Dopo l'ultima storia con la donna con cui ha partecipato a Temptation Island , Silvia Tirado , a quanto pare il giovane Gabriele Pippo , figlio di Pippo Franco è single. La loro storia è durata meno di un anno, ma oggi Gabriele non ha alcuna intenzione di ...

Temptation Island, Nadia Char: compleanno lussuoso SoloDonna Temptation Island, Nadia Char: compleanno lussuoso Lo scorso 26 Febbraio Nadia Char, ex volto di Temptation Island, ha compiuto ventitré anni; il giorno del suo compleanno, la ragazza ha condiviso ...

Temptation Island: Pietro spera ancora nella storia con la Elia Durante la puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip Antonella Elia ha rivelato di essere ancora innamorata di Pietro Delle Piane. Così ...

Gabriele Pippo è stato ospite di Barbara d'Urso nella puntata di domenica 28 febbraio 2021, ma nessuna menzione a...Dopo l'ultima storia con la donna con cui ha partecipato a, Silvia Tirado , a quanto pare il giovane Gabriele Pippo , figlio di Pippo Franco è single. La loro storia è durata meno di un anno, ma oggi Gabriele non ha alcuna intenzione di ...Lo scorso 26 Febbraio Nadia Char, ex volto di Temptation Island, ha compiuto ventitré anni; il giorno del suo compleanno, la ragazza ha condiviso ...Durante la puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip Antonella Elia ha rivelato di essere ancora innamorata di Pietro Delle Piane. Così ...