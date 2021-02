Report una puntata speciale domenica 28 febbraio al posto di Che Tempo Che Fa (Di domenica 28 febbraio 2021) Report al posto di Che Tempo Che Fa domenica 28 febbraio puntata speciale Terra Acqua Fuoco Aria Salta una settimana Che Tempo Che Fa a causa di una piccola operazione programmata di Fabio Fazio e così su Rai 3 domenica 28 febbraio c’è una lunga puntata speciale di Report che coprirà dalle 20 tutta la prima serata. I servizi di domenica 28 febbraio Una serie di Reportage dedicati al tema Terra Acqua Fuoco Aria per Report speciale di domenica 28 febbraio. Si parte con La Terra dei Ciechi di Bernardo Iovene e la collaborazione di Alessia Marzi, che ... Leggi su dituttounpop (Di domenica 28 febbraio 2021)aldi CheChe Fa28Terra Acqua Fuoco Aria Salta una settimana CheChe Fa a causa di una piccola operazione programmata di Fabio Fazio e così su Rai 328c’è una lungadiche coprirà dalle 20 tutta la prima serata. I servizi di28Una serie diage dedicati al tema Terra Acqua Fuoco Aria perdi28. Si parte con La Terra dei Ciechi di Bernardo Iovene e la collaborazione di Alessia Marzi, che ...

