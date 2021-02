Perin: “Un incidente di percorso che non deve minare quanto di buono costruito. Sotto con il derby” (Di domenica 28 febbraio 2021) Mattia Perin, portiere del Genoa, ha incitato i compagni dopo il ko di questo pomeriggio a San Siro contro l’Inter, per 3-0. Una sconfitta che poteva essere ben più larga non fosse stato per le parate prodigiose del portiere. Queste le sue parole su Instagram: “Un incidente di percorso con un avversario simile non ha la forza di mettere in discussione quanto fatto fino ad oggi e quanto faremo domani, a partire dal derby a cui ci avvicineremo con la grinta che contraddistingue chi veste questa maglia in simili frangenti”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mattia Perin (@mattiaPerin) Foto: Sito Genoa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 28 febbraio 2021) Mattia, portiere del Genoa, ha incitato i compagni dopo il ko di questo pomeriggio a San Siro contro l’Inter, per 3-0. Una sconfitta che poteva essere ben più larga non fosse stato per le parate prodigiose del portiere. Queste le sue parole su Instagram: “Undicon un avversario simile non ha la forza di mettere in discussionefatto fino ad oggi efaremo domani, a partire dala cui ci avvicineremo con la grinta che contraddistingue chi veste questa maglia in simili frangenti”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mattia(@mattia) Foto: Sito Genoa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Genoa, Perin rincuora i suoi: "Incidente di percorso che non mette in discussione nulla"

Genoa, le pagelle di CM: Zappacosta imprendibile, Perin spettatore Torino-Genoa 0-0 Perin 6: partita quasi da spettatore da parte del portiere del Genoa. Il Torino non riesce quasi mai ad andare alla conclusione in porta e l’es ...

