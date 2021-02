Covid, perde la vita Tommaso Ludovico, storico operaio della Montecatini di Bussi (Di domenica 28 febbraio 2021) Tommaso Ludovico ha lavorato per 43 anni nello stabilimento locale dell'azienda chimica. Era anche un Maestro del Lavoro della Federazione di Pescara. Covid: morto Tommaso Ludovico storico ex dipendente della Montecatini di Bussi su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 28 febbraio 2021)ha lavorato per 43 anni nello stabilimento locale dell'azienda chimica. Era anche un Maestro del LavoroFederazione di Pescara.: mortoex dipendentedisu Notizie.it.

