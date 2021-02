Coronavirus, Il Governo valuta la chiusura delle scuole nelle zone rosse (Di domenica 28 febbraio 2021) I contagi in aumento per le varianti spingono il CTS a ipotizzare la chiusura delle scuole nelle zone più colpite. Intanto, da domani ripartono le nuove restrizioni per 5 regioni. Ancora PC e tablet accesi e DAD. Aumentano i contagi, le varianti colpiscono i giovani e nuove restrizioni sono inevitabili, anche a scuola. La linea la da il CTS che rivede su giudizio e suggerisce “istituti chiusi in zona rossa tutta Italia e gli alunni passano alla nuovamente alla DAD“, che può scattare anche nelle mini zone rosse comprese in fascia arancione: lo decidono i Presidenti di Regione, i Prefetti o i Sindaci in caso di focolai nei loro Comuni. Il CTS indica la soglia per chiudere gli istituti – 250 casi ogni 100.000 abitanti in una settimana, indipendente ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 28 febbraio 2021) I contagi in aumento per le varianti spingono il CTS a ipotizzare lapiù colpite. Intanto, da domani ripartono le nuove restrizioni per 5 regioni. Ancora PC e tablet accesi e DAD. Aumentano i contagi, le varianti colpiscono i giovani e nuove restrizioni sono inevitabili, anche a scuola. La linea la da il CTS che rivede su giudizio e suggerisce “istituti chiusi in zona rossa tutta Italia e gli alunni passano alla nuovamente alla DAD“, che può scattare ancheminicomprese in fascia arancione: lo decidono i Presidenti di Regione, i Prefetti o i Sindaci in caso di focolai nei loro Comuni. Il CTS indica la soglia per chiudere gli istituti – 250 casi ogni 100.000 abitanti in una settimana, indipendente ...

