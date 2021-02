"Vuoi essere la mia...". Come? Andrea Zenga, la proposta indecente a Rosalinda in diretta tv: pubblico basito (Di sabato 27 febbraio 2021) L'amore ai tempi del corovavirus rappresentato a pieno alla proposta di Andrea Zenga a Rosalinda Cannavò. Nella puntata del 26 febbraio l'inquilina del Grande Fratello Vip è stata definitivamente eliminata, potendo così raggiungere il giovane in studio. Qui il figlio del calciatore l'ha attesa a braccia aperta e con una domanda che ha fatto sorridere un po' tutti: "Vuoi essere la mia congiunta?", ha chiesto all'attrice siciliana. D'altronde Zenga ci va ancora con i piedi di piombo. Nonostante la loro storia sia quasi ufficiale (e il bacio in favore di telecamere lo conferma), la Cannavò - prima di far parte dei concorrenti del programma di Canale 5 - aveva un fidanzato. Ma al cuor non si comanda ed ecco che il conduttore Alfonso Signorini ha fatto sbocciare ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 27 febbraio 2021) L'amore ai tempi del corovavirus rappresentato a pieno alladiCannavò. Nella puntata del 26 febbraio l'inquilina del Grande Fratello Vip è stata definitivamente eliminata, potendo così raggiungere il giovane in studio. Qui il figlio del calciatore l'ha attesa a braccia aperta e con una domanda che ha fatto sorridere un po' tutti: "la mia congiunta?", ha chiesto all'attrice siciliana. D'altrondeci va ancora con i piedi di piombo. Nonostante la loro storia sia quasi ufficiale (e il bacio in favore di telecamere lo conferma), la Cannavò - prima di far parte dei concorrenti del programma di Canale 5 - aveva un fidanzato. Ma al cuor non si comanda ed ecco che il conduttore Alfonso Signorini ha fatto sbocciare ...

