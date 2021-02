Roma, ristoranti aperti anche a cena fino alle 22. L’Assessore Coia: ‘Stiamo valutando un’ordinanza’ (Di sabato 27 febbraio 2021) Il Lazio resta in zona gialla, ma con il nuovo Dpcm in vigore dal 6 marzo per bar e ristoranti non cambia nulla. I ristoratori – tra manifestazioni e proteste – avevano chiesto a più riprese la riapertura serale in sicurezza, ma la loro proposta è stata bocciata (nuovamente): per gli esperti il rischio di assembramenti è troppo alto, ora ancor di più con l’incubo della terza ondata alle porte e le varianti Covid che stanno avanzando nel nostro Paese. Eppure, la Capitale sembrerebbe essere pronta a dare il via libera ai ristoranti per riaprire anche per cena. Leggi anche: Quando riaprono i ristoranti a cena? Per Miozzo (Cts) solo con controlli rigorosi: “Serve l’esercito” Roma. La proposta di aprire bar e ristoranti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 27 febbraio 2021) Il Lazio resta in zona gialla, ma con il nuovo Dpcm in vigore dal 6 marzo per bar enon cambia nulla. I ristoratori – tra manifestazioni e proteste – avevano chiesto a più riprese la riapertura serale in sicurezza, ma la loro proposta è stata bocciata (nuovamente): per gli esperti il rischio di assembramenti è troppo alto, ora ancor di più con l’incubo della terza ondataporte e le varianti Covid che stanno avanzando nel nostro Paese. Eppure, la Capitale sembrerebbe essere pronta a dare il via libera aiper riaprireper. Leggi: Quando riaprono i? Per Miozzo (Cts) solo con controlli rigorosi: “Serve l’esercito”. La proposta di aprire bar e...

Ultime Notizie dalla rete : Roma ristoranti Fortuna (Mineracqua) "Acque di qualità, export fiore all'occhiello" ROMA " "Il consumo di acqua minerale complessivo è di 15 miliardi e mezzo di litri, di questi 14 ... ristoranti e alberghi e anche dei consumi fuori casa, il consumo, cioè, che in gergo chiamiamo 'On ...

Roma, ipotesi ristoranti aperti di sera. Assessore al Commercio: «Pronti a dare il via libera» Il Messaggero Consigli regionali,ristori automatici ad attività chiuse Nel giorno in cui l'Umbria entra a far parte del Comitato di coordinamento della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome d'Italia, l'assemblea ple ...

Infettivologo Rezza (Ministero Salute): «No alla riapertura degli stadi» Raduni di massa vanno assolutamente evitati», ma «semafori “rossi” o “verdi”' spettano alla politica», afferma il direttore generale della prevenzione della Sanità ...

