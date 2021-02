Lady Gaga, cani ritrovati. Indaga l’FBI: il mistero si infittisce (Di sabato 27 febbraio 2021) Lady Gaga, i cani sono stati ritrovati dopo il rapimento dello scorso giorno. I due bulldog sono stati riportati in un commissariato di Los Angeles Lady G. (fonte foto: Instagram @ missasiaxoxo)È la notizia che in questi giorni ha rubato la scena: l’aggressione al dogsitter di Lady Gaga e il conseguente rapimento dei due cani. Infatti, nella serata di mercoledì 24 febbraio, Ryan Fischer è stato aggredito con dei colpi di arma da fuoco da alcuni malviventi che si sono impossessati poi dei due bulldog francesi della cantante. La rivista Tmz ha divulgato un video dell’aggressione in cui si vedono degli uomini che braccano il dog sitter e furtivamente lo aggrediscono. Impaurito, l’uomo ha urlato e a quel punto uno dei due uomini ha ... Leggi su chenews (Di sabato 27 febbraio 2021), isono statidopo il rapimento dello scorso giorno. I due bulldog sono stati riportati in un commissariato di Los AngelesG. (fonte foto: Instagram @ missasiaxoxo)È la notizia che in questi giorni ha rubato la scena: l’aggressione al dogsitter die il conseguente rapimento dei due. Infatti, nella serata di mercoledì 24 febbraio, Ryan Fischer è stato aggredito con dei colpi di arma da fuoco da alcuni malviventi che si sono impossessati poi dei due bulldog francesi della cantante. La rivista Tmz ha divulgato un video dell’aggressione in cui si vedono degli uomini che braccano il dog sitter e furtivamente lo aggrediscono. Impaurito, l’uomo ha urlato e a quel punto uno dei due uomini ha ...

