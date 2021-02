Il Governo vuole trasferire subito aerei e flotta alla nuova Alitalia (Di sabato 27 febbraio 2021) L’accelerazione viene decisa alle nove del mattino a palazzo Chigi. È a quell’ora che intorno al tavolo di Mario Draghi si ritrovano i ministri economici coinvolti nel dossier Alitalia: il titolare del Tesoro Daniele Franco, quello dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, il ministro dei Trasporti Enrico Giovannini. Con loro anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli. Sul tavolo la bozza del piano per rendere operativa Ita, la nuova Alitalia. I soldi - tre miliardi di denaro pubblico - ci sono dallo scorso maggio e il 9 ottobre è stata costituita la società. Il piano industriale, approvato il 18 dicembre, è ancora sotto analisi a Bruxelles. Ed è quest’ultimo il passaggio decisivo per capire quando potranno essere accesi i motori. La linea allo studio del Governo: ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 27 febbraio 2021) L’accelerazione viene decisa alle nove del mattino a palazzo Chigi. È a quell’ora che intorno al tavolo di Mario Draghi si ritrovano i ministri economici coinvolti nel dossier: il titolare del Tesoro Daniele Franco, quello dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, il ministro dei Trasporti Enrico Giovannini. Con loro anche il sottosegretariopresidenza del Consiglio Roberto Garofoli. Sul tavolo la bozza del piano per rendere operativa Ita, la. I soldi - tre miliardi di denaro pubblico - ci sono dallo scorso maggio e il 9 ottobre è stata costituita la società. Il piano industriale, approvato il 18 dicembre, è ancora sotto analisi a Bruxelles. Ed è quest’ultimo il passaggio decisivo per capire quando potranno essere accesi i motori. La linea allo studio del: ...

borghi_claudio : @ancap19 Se non avessi dato la fiducia a questo governo non solo ci sarebbe lo stesso Speranza ma in più ci sarebbe… - Corriere : #Covid19, le principali notizie di oggi ?? Il #governo chiede chiarimenti al #Cts su #scuole e #parrucchieri: vuole… - DSantanche : Il governo #Draghi vuole bloccare (di nuovo) gli spostamenti. Noi chiediamo invece di riaprire IN SICUREZZA tutte l… - Maryl07400817 : RT @borghi_claudio: @ancap19 Se non avessi dato la fiducia a questo governo non solo ci sarebbe lo stesso Speranza ma in più ci sarebbero p… - IndomitusVirtus : RT @borghi_claudio: @ancap19 Se non avessi dato la fiducia a questo governo non solo ci sarebbe lo stesso Speranza ma in più ci sarebbero p… -