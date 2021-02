Era nel mirino dei tombaroli il carro da parata scoperto a Pompei: i dettagli (Di sabato 27 febbraio 2021) Un carro da parata, integro per il 90% della superficie, è stato ritrovato negli scavi di Civita Giuliana, a nord di Pompei, il prezioso oggetto era da settimane nel mirino dei tombaroli attivissimi in zona con scavi illegali su vasta scala. Un carro, quasi completamente integro, utilizzato verosimilmente per le parate nuziali, le effige sono composte esclusivamente da scene erotiche di ninfe e satiri, è stato ritrovato negli scavi di Civita Giuliana località a nord di Pompei. A darne notizia, in una nota congiunta, il direttore del Parco Archeologico di Pompei Gabriel Zuchtriegel, la Procura della Repubblica di Torre Annunziata e il Ministero dei Beni Culturali. .@Pompeii sites, il ministro della cultura ... Leggi su ck12 (Di sabato 27 febbraio 2021) Unda, integro per il 90% della superficie, è stato ritrovato negli scavi di Civita Giuliana, a nord di, il prezioso oggetto era da settimane neldeiattivissimi in zona con scavi illegali su vasta scala. Un, quasi completamente integro, utilizzato verosimilmente per le parate nuziali, le effige sono composte esclusivamente da scene erotiche di ninfe e satiri, è stato ritrovato negli scavi di Civita Giuliana località a nord di. A darne notizia, in una nota congiunta, il direttore del Parco Archeologico diGabriel Zuchtriegel, la Procura della Repubblica di Torre Annunziata e il Ministero dei Beni Culturali. .@i sites, il ministro della cultura ...

