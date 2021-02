Centro per l’Autismo ancora chiuso, Petitto bacchetta l’Asl (Di sabato 27 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“A mesi dall’ultimazione dei lavori del Centro per l’Autismo di Avellino, i piccoli e le loro famiglie sono ancora in attesa della partenza delle attività della struttura. Dopo l’esproprio dei suoli, gli ulteriori piccoli interventi da parte del Comune, nonostante anche da me più volte sollecitato, si attende ancora il sopralluogo tecnico da parte dell’Asl, cui dovrebbe andare la gestione del Centro grazie ad un protocollo d’intesa tra Comune, Asl e Regione”. E’ quanto dichiara il consigliere regionale Livio Petitto. L’esponente del Pd prosegue: “così la struttura, che potrebbe essere un’eccellenza non solo per l’Irpinia, continua a restare chiusa; il tutto a discapito dei pazienti e delle loro famiglie, costrette ancora a ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 27 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“A mesi dall’ultimazione dei lavori delperdi Avellino, i piccoli e le loro famiglie sonoin attesa della partenza delle attività della struttura. Dopo l’esproprio dei suoli, gli ulteriori piccoli interventi da parte del Comune, nonostante anche da me più volte sollecitato, si attendeil sopralluogo tecnico da parte del, cui dovrebbe andare la gestione delgrazie ad un protocollo d’intesa tra Comune, Asl e Regione”. E’ quanto dichiara il consigliere regionale Livio. L’esponente del Pd prosegue: “così la struttura, che potrebbe essere un’eccellenza non solo per l’Irpinia, continua a restare chiusa; il tutto a discapito dei pazienti e delle loro famiglie, costrettea ...

