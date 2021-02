The Division: il film con Jake Gyllenhaal e Jessica Chastain ha un nuovo regista (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il regista di Red Notice, Rawson Marshall Thurber, sostituirà David Leitch come regista del film di The Division. Questa notizia arriva attraverso Deadline, che riporta che Leitch, forse meglio conosciuto come il regista di Deadpool 2, ha dovuto dimettersi dalla carica di regista del film a causa di conflitti di programmazione con il suo progetto attuale, Bullet Train. Thurber, che ha anche diretto Skyscraper e Dodgeball, ricoprirà il ruolo e sarà anche co-sceneggiatore con Ellen Shanman. Leitch rimarrà legato al film come produttore. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ildi Red Notice, Rawson Marshall Thurber, sostituirà David Leitch comedeldi The. Questa notizia arriva attraverso Deadline, che riporta che Leitch, forse meglio conosciuto come ildi Deadpool 2, ha dovuto dimettersi dalla carica didela causa di conflitti di programmazione con il suo progetto attuale, Bullet Train. Thurber, che ha anche diretto Skyscraper e Dodgeball, ricoprirà il ruolo e sarà anche co-sceneggiatore con Ellen Shanman. Leitch rimarrà legato alcome produttore. Leggi altro...

Nicco2D : @RpgBox77 Sembra un mezzo gioco,non mi puoi fare un looter shooter senza attività random,non riesco a concepirlo sp… - Eurogamer_it : Annunciato un nuovo regista per il film di #TheDivision. - gho5txX_ : VAI TOMA NO CU SERVER DO THE DIVISION 2 - ml__75 : RT @roberto26320208: E poi dopo tanti anni è arrivato questo gruppo di ragazzi irlandesi che forse un po' hanno ascoltato i Joy Division e… - NappyHeadGFO : The Shula division motto -