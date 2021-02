Massimo Ghini spiega il calvario del figlio Lorenzo malato di Covid: «I social mi hanno linciato» (Di venerdì 26 febbraio 2021) Un avvertimento. Una testimonianza che è stata ‘fraintesa’. Massimo Ghini, il giorno dopo il racconto del calvario del figlio contagiato dal Covid, spiega al Corriere della Sera perché lo ha fatto. “Volevo solo informare gli altri genitori”, dice il popolare attore romano. Di provata fede dem. Ghini: mio figlio ha il Covid, lo dico per gli altri genitori La notizia, che ha suscitato molto clamore, è presto data. Il figlio maggiore Lorenzo, che ha deciso di passare il confinamento in una casa in affitto con degli amici, ha avuto il Covid. In forma pesante. Ed è stato ricoverato per una polmonite bilaterale. “Lorenzo vive a casa con me. Ma in questo periodo di ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 26 febbraio 2021) Un avvertimento. Una testimonianza che è stata ‘fraintesa’., il giorno dopo il racconto deldelcontagiato dalal Corriere della Sera perché lo ha fatto. “Volevo solo informare gli altri genitori”, dice il popolare attore romano. Di provata fede dem.: mioha il, lo dico per gli altri genitori La notizia, che ha suscitato molto clamore, è presto data. Ilmaggiore, che ha deciso di passare il confinamento in una casa in affitto con degli amici, ha avuto il. In forma pesante. Ed è stato ricoverato per una polmonite bilaterale. “vive a casa con me. Ma in questo periodo di ...

